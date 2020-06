Bottas: Mercedes "aprendeu muito" sobre novos protocolos da F1

A fim de acelerar os preparativos para o início da nova temporada de F1 no dia 5 de julho na Áustria, a Mercedes está completando dois dias de testes privados em Silverstone nesta semana.

O teste está sendo realizado com o Mercedes W09 de 2018, permitindo assim uma sessão mais prolongada, fora das restrições que a F1 impõe.

A Mercedes estava ansiosa para concluir o teste com sua equipe de corridas completa para praticar novos protocolos para o retorno da F1 após a pandemia, estabelecendo diretrizes como distanciamento social e uso de máscaras.

Bottas estava atrás do volante na sessão de terça-feira e entregará o W09 ao companheiro de equipe, Lewis Hamilton na quarta-feira.

"Acho que hoje foi um dia muito útil para a equipe", disse Bottas. "Obviamente, todos estão fora das corridas e do ambiente da garagem por um longo tempo, e há muitos regulamentos novos, e precisamos ser cautelosos com coisas diferentes para a saúde. Foi bom praticar isso."

"Acho que aprendemos muito durante o dia, como fazer as coisas com mais eficiência e garantir que todos fiquem em segurança assim que começarmos a correr."

"Adorei estar de volta a um carro e agora mal posso esperar pela Áustria e voltar a correr muito em breve."

A Mercedes concluiu uma série de procedimentos para se preparar para o fim de semana da Áustria, incluindo uma largada completa no grid.

O procedimento será fortemente revisado para os eventos, garantindo que apenas pessoal essencial esteja presente.

A Mercedes realizou recentemente testes para Covid-19 em todos os membros da equipe e confirmou que todos os presentes em Silverstone nesta terça-feira tiveram resultados negativos.

Todos os membros da equipe usaram máscaras na pista, enquanto um escudo facial era usado pelos engenheiros quando estavam em contato próximo a Bottas no carro, e também quando o prendiam no cinto de segurança.

O teste da Mercedes marca a primeira ação em pista de uma equipe de F1 desde o final dos testes de pré-temporada em Barcelona, ​​no final de fevereiro.

A Ferrari também fará alguns testes privados em um futuro próximo, mas a McLaren já revelou que não poderá realizar esses testes.

