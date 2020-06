O que a Ferrari quer de Sebastian Vettel neste ano, uma vez que o alemão sabe que não continuará na escuderia em 2021? Para o chefe da equipe, Mattia Binotto, não há dúvida de que o tetracampeão mundial manterá seu profissionalismo para enfrentar a temporada que começará em 5 de julho na Áustria, e será assim até a última bandeira quadriculada.

Até agora, Vettel não tem futuro garantido na Fórmula 1 para além da temporada 2020 e, por enquanto, suas opções para fazer parte de uma equipe de ponta podem se limitar à Mercedes. A equipe alemã ainda não confirmou seus pilotos, em que Lewis Hamilton deve estender sua parceria de sucesso com a equipe Brackely.

Dados os rumores que dão ao alemão a chance de ocupar a segunda vaga, no lugar de Valtteri Bottas, Binotto espera que essa situação se concretize, pois, se não, ele considera que a categoria perderia um grande expoente.

"Sim, seria uma grande perda, porque nós o amamos e o apreciamos, e seria importante para ele encontrar um bom lugar no próximo ano. Ouvi rumores de que você poderá encontrá-lo na Mercedes e eu ficaria muito feliz por ele”, disse o chefe italiano em entrevista ao jornal espanhol Marca.

"Seb é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, com um senso de responsabilidade, e tenho certeza que ele quer terminar seu último ano na Ferrari em uma boa posição, alcançando o melhor para a equipe, então não espero nenhum comportamento ruim", acrescentou.

Binotto esclareceu que os rumores de que a renovação com a Vettel não aconteceu por causa da duração ou salário não eram verdadeiros e enfatizou que tudo se devia a uma mudança de visão dentro da equipe. Rumores anteriores ao anúncio da saída do alemão indicaram que o acordo proposto por Maranello era de apenas um ano e com uma redução salarial significativa.

"Não, isso não é verdade. Simplesmente as coisas mudaram e estamos olhando para um novo ciclo, e parece que essa visão, em termos de tempo, não coincidiu com a dele. Não se deve ao tipo de oferta ou à duração”, concluiu.

