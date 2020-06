Podcast #054 – F1 pronta para volta! Sérgio Sette Câmara explica como será protocolo detalhado

Após quase quatro meses de espera, a Fórmula 1 voltará no início de julho, com o primeiro de dois GPs na Áustria. Os carros irão para a pista do Red Bull Ring, mas o cenário será diferente, por conta das restrições ligadas à prevenção ao novo coronavírus.

Quem explicou como tudo vai acontecer foi Sérgio Sette Câmara, piloto reserva da Red Bull e AlphaTauri, que também competirá na Super Fórmula Japonesa.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Felipe Motta, ‘Serginho’ também falou sobre as notas que os pilotos da F2 receberam do novo game da F1 e do período que ficou no Japão, como preparação ao seu novo desafio.

