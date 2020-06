Hexa, ativista e celebridade: veja a metamorfose completa de Hamilton nos bastidores por quem viveu a F1 de perto

No dia 5 de julho, a Fórmula 1 2020 terá seu pontapé inicial no GP da Áustria, no Red Bull Ring. E todos os olhos estarão em Lewis Hamilton, hexacampeão que começará a busca por mais um título mundial a fim de igualar o recorde histórico do alemão Michael Schumacher.

Tendo isso em vista, o Motorsport.com faz uma análise especial sobre o britânico da Mercedes. E quem traz detalhes dos bastidores da carreira de Hamilton na categoria é o editor-chefe Felipe Motta, que acompanhou a trajetória do piloto na F1 desde o princípio, em 2007.

Motta relata a expectativa sobre o inglês em sua chegada na elite do esporte a motor e comenta a rivalidade com Fernando Alonso na McLaren. O jornalista também aborda a 'metamorfose' de Hamilton após o título de 2008 e suas múltiplas personalidades ao longo dos anos de F1.

O editor-chefe do Motorsport.com ainda fala do amadurecimento do piloto na Mercedes após a perda do título de 2016 para Nico Rosberg e analisa o 'ativismo' de Lewis em questões extra-pista, como o combate ao racismo. Além disso, Felipe revela história inéditas sobre Hamilton, inclusive envolvendo o pai de Jenson Button, que foi companheiro de Lewis na McLaren entre 2010 e 2012. Tudo isso e mais você confere neste vídeo:

