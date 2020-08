Podcast #062 – O que aconteceria em um duelo Hamilton x Verstappen em igualdade de condições?

No último fim de semana, tivemos o GP de 70 anos da Fórmula 1, com a vitória de Max Verstappen. Mais uma vez, o piloto da Red Bull mostrou grande talento, mesmo contando com um dia feliz de sua equipe, que acertou na estratégia de pneus.

E a cada vitória de Verstappen, muito se fala sobre o potencial do piloto, que já foi comparado aos maiores da F1. Mas sendo contemporâneo de outro grande da F1, Lewis Hamilton, o que poderia acontecer caso os caminhos desses dois pilotos se cruzassem na mesma equipe?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta analisam e debatem sobre isso. No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho explica por que um piloto com resultados expressivos na F1, como Rubens Barrichello, não chegou ao título da categoria.

