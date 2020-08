Desde o início da temporada, a Ferrari tem sido alvo de diversas críticas, em especial da imprensa italiana, devido à sua forma na Fórmula 1, com um carro bem abaixo do que se espera da equipe mais tradicional da categoria. E, apesar da expectativa de volta à forma apenas em 2022 com o novo regulamento, Mattia Binotto tem objetivos maiores já para 2021.

O chefe da equipe italiana bateu um papo com a imprensa, destacando que a Scuderia visa voltar a brigar pelo título mundial a partir de 2022, mas isso não significa que não tentará mostrar todo seu potencial antes disso.

E no que diz respeito ao próximo ano, Binotto conta com uma nova fase com modificações no motor e em aerodinâmica, buscando se colocar na disputa contra a Red Bull pelo vice-campeonato de construtores.

Nem tudo ficará congelado para o próximo ano, e as equipes sabem muito bem disso, começando pela Ferrari, que tem o segundo lugar como o objetivo específico para a próxima temporada.

"Em relação a alguns meses atrás, existem limitações que não podem ser negadas", afirmou Binotto. "A unidade de potência precisa ser melhorada para o próximo ano e este é um bom ponto de partida".

Segundo Binotto, os engenheiros já trabalham visando 2021 e a recuperação da equipe no campeonato.

"O regulamento impõe limite no número de horas que se pode trabalhar na fábrica. Sabemos que vamos ter uma nova estrutura, mas teremos menos oportunidades de desenvolvimento do que teríamos em situação de total liberdade".

"O chassi está congelado em grande parte, só poderemos fazer duas mudanças, que já foram decididas. A aerodinâmica está liberada, mas com limitações com relação ao uso do túnel de vento".

Sobre o projeto do SF1000, que tem sido muito criticado, Binotto admitiu as limitações, mas coloca o vice-campeonato de 2021 como uma possibilidade a partir das modificações.

"Existem limitações que causam impacto em um projeto que atualmente tem uma desvantagem de desempenho frente às melhores. Acho que podemos melhorar da nossa parte, mas acho que é errado aspirar a vencer a Mercedes".

"Há uma diferença enorme para eles, considerando que estamos na F1. Mas o segundo lugar pode ser considerado um objetivo absolutamente possível".

Um objetivo respeitável no entanto, considerando que, no momento, Charles Leclerc e Sebastian Vettel têm de contar com os erros dos outros ou por circunstâncias excepcionais para aspirar pódios ou boas colocações.

