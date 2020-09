Podcast #066: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente ‘onde os fracos não têm vez’?

A vitória de Pierre Gasly no GP da Itália foi a primeira da era híbrida da Fórmula 1 de um piloto que não era da Mercedes, Ferrari ou Red Bull. O francês repetiu o feito de Sebastian Vettel, em 2008, que triunfou de Toro Rosso também em Monza, além de quebrar um jejum de 24 anos sem vitórias de franceses na F1.

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam sobre como a F1 se transformou em uma elite de apenas três times e a atual situação de Gasly com a Red Bull.

No Baú do Charlinho, Charles Marzanasco Filho fala sobre uma confusão parecida com a do GP da Itália de F1, mas no Campeonato Brasileiro de Marcas nos anos 1980, mas com um final bem diferente.

