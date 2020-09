Daniel Ricciardo disse que ficou surpreso com o quanto Valtteri Bottas lutou para ganhar ritmo de prova durante o GP da Itália, disputado em Monza no último final de semana.

Ricciardo ultrapassou Bottas na largada e se manteve à frente dele até o período do safety car e pit stops subsequentes, quando trocaram de posição. Ele então perseguiu a Mercedes pelo restante da corrida, terminando atrás dela em sexto lugar.

Posteriormente, Bottas relatou um problema de dirigibilidade, com o carro se mostrando especialmente difícil em curvas à direita.

"Valtteri não parecia particularmente rápido para sua, digamos, normalidade", disse Ricciardo. "No primeiro stint, eu o alcancei na primeira volta e então esperava que ele voltasse logo depois, e ele não voltou. E acho que em algum momento eu estava realmente me afastando”.

"Sei que não fomos lentos neste final de semana. Mas é claro, também não somos uma Mercedes no momento. Fiquei um pouco surpreso”.

"E então, no segundo stint, ele colocou a posição da pista em mim e eu senti que ele definitivamente cometeu alguns erros na Ascari, a esquerda, então na curva 8 para a 9 algumas vezes".

“Mas, para ser honesto, aquele era um lugar onde eu também estava lutando, então não pude realmente capitalizar, mas pude ver que ele teve dificuldades um pouco lá”.

"Simplesmente não parecia que ele tinha um ritmo para uma Mercedes”.

Ricciardo admitiu que o safety car e a bandeira vermelha não foram o melhor para a Renault, já que a AlphaTauri venceu com Pierre Gasly - e uma Racing Point e as duas McLarens também terminaram na frente.

"Certamente gostei da corrida, senti que me coloquei na melhor posição na maioria das vezes", disse ele. "Mas as circunstâncias não nos ajudaram. Eu não fui o único, então não quero pular para cima e para baixo e chorar”.

“Mas com certeza eu fui um deles que sofreu um pouco com o safety car e a bandeira vermelha. Então é um daqueles talvez o que poderia ter sido, mas no final do dia isso é corrida, e nós não podemos pensar nisso e ficar de cabeça baixa”.

“Conseguir um sexto e um oitavo com Esteban [Ocon] e, obviamente, ainda perder alguns pontos entre os construtores, acho que obviamente prejudica a equipe porque normalmente isso é um bom final de semana”.

"Mas, novamente, temos que aceitar que a sorte não estava do nosso lado. E é isso”.

