O Podcast Motorsport.com chega à 79ª edição destacando as consequências do GP de Sakhir da F1 e a grande atuação de George Russell no Bahrein, em sua estreia pela Mercedes, em substituição a Lewis Hamilton, que não pôde correr por ter testado positivo para a Covid-19.

Apesar do nono lugar, o inglês mostrou bom desempenho e pode ter colocado uma pulga atrás da orelha dos comandantes da equipe. Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longo analisam o que poderá acontecer com piloto e equipe nos próximos anos.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre como apenas um bom resultado nos esportes pode mudar o cenário drasticamente, se referindo à vitória de Sergio Pérez no mesmo GP barenita.

