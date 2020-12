O chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, citou a maneira como George Russell lidou com a pressão como um dos aspectos marcantes do fim de semana do GP de Sakhir.

Russell só teve quarta e quinta-feira para se preparar antes de guiar o carro de Lewis Hamilton no treino de sexta-feira no circuito.

Ele liderou as duas sessões, se qualificou em segundo contra o companheiro de equipe Valtteri Bottas, e então perdeu a vitória na corrida após uma confusão no pit stop e um furo de pneu.

Shovlin disse que a equipe sabia que Russell seria rápido, mas ficou impressionada com a maneira como ele atacou na pista.

"Provavelmente, o que menos surpreendeu foi a sua velocidade na classificação", disse Shovlin. "Porque se você olhar o que ele estava fazendo na Williams, claramente ele sabe como guiar um carro rapidamente. E ele sabe como tirar o máximo proveito disso.”

"Portanto, isso não foi um choque completo para mim, foi o que esperávamos ver e ficamos satisfeitos por termos visto.”

“Como ele lidou com a pressão, essa é a coisa mais difícil de prever, como ele vai se dar bem. Mas foi muito impressionante, na verdade, ele realmente atacou a sessão.”

“O risco - se esta for uma oportunidade de mostrar o que você pode fazer em um carro rápido - é que é muito fácil errar. E é muito fácil criar impressões duradouras.”

“Mas, claramente, ele não estava pensando nisso nem por um segundo. Ele realmente atacou. Ele estava confiante, ele foi disciplinado. Ele foi metódico em como abordou cada tentativa.”

"Ele ficou calmo e foi bom ver isso. Ele é claramente um piloto muito bom."

Shovlin enfatizou que a equipe havia tentado muito ajudar Russell a se ajustar ao novo ambiente.

"Estávamos apenas tentando passar as informações para ele de uma forma que não o sobrecarregasse", disse ele.

"Não contamos a ele coisas na noite de quinta-feira que ele não precisava saber até domingo de manhã. Então tentamos ter uma abordagem mais estruturada, já que é muito difícil para os pilotos pularem de uma equipe para outra, de um carro para outro.”

"E ele obviamente fez um bom trabalho e, de certa forma, nosso carro será mais fácil do que a Williams que ele normalmente guia porque é um carro de bom manuseio, não há grandes vícios. Então, de certa forma, essa direção é mais fácil.”

"Você pode frear mais tarde, pode acelerar mais cedo, pode ser mais agressivo com ele, e o carro cuidará de você e não o pegará tanto quanto alguns outros, e você pode levar muito mais velocidade para as curvas. É apenas uma espécie de compreensão disso.”

"E é preciso mais de uma corrida para realmente construir uma espécie de apreciação completa do que o carro pode fazer. Uma das coisas que ele estava tentando entender era o quão tarde você pode realmente frear na curva 1, e quanta velocidade você pode carregar nas curvas 7 e 8.”

"Ele fez um bom trabalho, abordou isso metodicamente. E o mais importante, ele o fez sem ultrapassar o limite. Porque você ultrapassa o limite e pode acabar com algumas consequências significativas."

Shovlin admitiu que encaixar Russell no W11 de Hamilton não foi fácil.

“Foi difícil. E tem sido dificultado pelo fato de não termos um piloto tão alto há muito, muito tempo.”

"E a cada ano, quando você procura o que pode apertar, algo aqui e ali, e colocar um pouco mais de desempenho, torna-se um ambiente cada vez menos confortável para um cara que mede mais de 1.80 m de altura.”

"Não são apenas coisas fisicamente atrapalhando e não sendo capazes de ter sua posição normal. Também é doloroso, porque não conseguimos espaço suficiente para ele. Então ele está sendo beliscado e o assento não é totalmente perfeito.”

"E então não é só que você está apertado, na verdade dói guiar. Ele estava determinado a se encaixar. E ele estava determinado a ser capaz de correr. Mas não foi um ambiente perfeito para ele."

