A Racing Point revelou que enfrentou escassez de peças antes de seu vitorioso GP em Sakhir. A equipe de Silverstone entregou o melhor resultado de F1 sob seus atuais proprietários no Bahrein, com Sergio Pérez conquistando a primeira vitória e Lance Stroll terminando em terceiro.

Mas apesar de um resultado espetacular na corrida, a Racing Point enfrentou algumas dores de cabeça na preparação para o evento.

Lá mesmo no Bahrein uma semana antes, Stroll foi virado de cabeça para baixo após toque com Daniil Kvyat, enquanto Pérez abandonou no final após uma falha de seu MGU-K.

Danos em ambos os carros deixaram a Racing Point enfrentando alguns problemas, e o chefe da equipe Otmar Szafnauer revelou a distância que a equipe teve de percorrer para garantir que estava em um estado sólido para a corrida de Sakhir.

E isso incluiu o avião particular do proprietário da equipe, Lawrence Stroll, de volta ao Reino Unido para que pudesse recolher peças extras e levá-las a tempo para o Bahrein. Sem elas, a equipe não teria sido capaz de construir dois carros.

"Tivemos uma grande operação na semana passada, faltando apenas uma semana, tínhamos uma quantidade escassa de peças de reserva", disse Szafnauer à Sky.

“Não podíamos montar dois carros. Mas todos trabalharam muito na fábrica, noite e dia. Voamos com o avião de Lawrence. Ele esperou até quinta-feira para retirar as peças do carro, para que pudéssemos montar dois carros."

Szafnauer disse que as alegrias da vitória para a Racing Point foram ainda melhores devido ao fato de que a equipe viu um pódio escorregar por entre seus dedos apenas uma semana antes, graças à falha no carro de Pérez no MGU-K.

"Os mínimos reais que experimentamos na semana passada tornam os altos ainda mais doces", disse ele.

O primeiro e o terceiro da equipe no GP de Sakhir deixaram o Racing Point dez pontos à frente da McLaren na briga pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, faltando apenas uma corrida em Abu Dhabi.

