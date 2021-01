O ano de 2021 começou e os fãs da Fórmula 1 mal conseguem esperar o início do campeonato. A equipe do Motorsport.com recebeu o jornalista dos canais ESPN/Fox Sports Thiago Alves e analisou o que se pode esperar da temporada deste ano. Como serão as estreias de Vettel na Aston Martin, Pérez na Red Bull, Sainz na Ferrari e Ricciardo na McLaren? Alonso voltará com tudo? Hamilton levará o octa? Será que a Covid-19 continuará assombrando o paddock?

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho vai falar sobre o que o surpreendeu positivamente na Stock Car, quando voltou a trabalhar com esporte a motor, após passagem pelo mercado automotivo.