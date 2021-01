F1: Pérez comenta escolha de Vettel pela Aston Martin/Racing Point

Mexicano que correrá pela Red Bull na Fórmula 1 2021 após ser 'chutado' da Racing Point para abrir vaga para Sebastian Vettel, Sergio Pérez crê que a futura equipe Aston Martin fez uma boa escolha ao contratar o alemão para correr ao lado do canadense Lance Stroll.

“Vettel tomou uma decisão muito boa. Ele vem para uma equipe de puros pilotos, um lugar onde com certeza vai se divertir. Ele vai gostar e, mais importante, vai se divertir”, afirmou Pérez ao site da F1, antes de falar sobre a briga com Vettel pela vaga na equipe.

“Eu pensei: é difícil imaginar isso de um tetracampeão mundial contra alguém que ganhou uma corrida. Mas, por outro lado, títulos e vitórias mundiais não significam tudo na F1, porque realmente depende da qualidade dos carros que você pilota", ponderou.

“Não tenho dúvidas de que a equipe será uma das mais fortes no próximo ano, então ele com certeza terá um carro fantástico", cravou Pérez. Vettel chega a Aston Martin após cinco temporadas na Ferrari entre 2015 e 2020.

