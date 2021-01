Após vencer a queda de braço com o Rio de Janeiro para sediar a etapa do Brasil da Fórmula 1, a prefeitura de São Paulo pagará 100 milhões de reais para realizar corridas da categoria máxima do automobilismo mundial em Interlagos pelos próximos cinco anos.

De acordo com o Diário Oficial da capital desta terça-feira, o acordo assinado em 23 de dezembro de 2020 e válido até 2025 com a empresa MC Brazil Motorsport Holding Ltda visa "contratação de empresa para realização do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1".

Assim, o município passará a pagar pela realização do evento, o que não aconteceu nos anos anteriores. Anteriormente, a cidade investia em obras de melhoria e reformas do autódromo, mas não repassava valores aos organizadores da prova.

Tal 'pagamento' foi o grande motivo que gerou a disputa entre São Paulo e Rio de Janeiro pela realização do GP do Brasil nos próximos anos. A 'candidatura carioca' teria oferecido valores maiores à F1, mas não conseguiu dar passos para viabilização da obra.

Assim, São Paulo assegurou o novo contrato com a categoria e agora pagará aos donos da elite do esporte a motor pelo 'direito' de sediar a corrida. Em 2017, 2018 e 2019, o GP do Brasil era o único, ao lado do de Mônaco, a não pagar a 'taxa' devido a um acordo com Bernie Ecclestone.

Segundo o Diário Oficial, a prefeitura inclusive realizou, em dezembro, via Secretaria de Turismo, dois pagamentos, que totalizaram R$ 17,7 milhões, para "aquisição dos direitos, pelo Município de São Paulo, para a realização do evento denominado GP de São Paulo".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Confira DEZ motivos para ficar ligado na temporada de 2021 da F1

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?

Your browser does not support the audio element.

.