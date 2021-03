O promotor Tavo Hellmund está trabalhando em um novo projeto de Fórmula 1. O ex-piloto se juntou a um grupo de investidores chamado SportsTek, que está olhando para a categoria como uma de algumas possíveis maneiras de investir seu dinheiro.

Hellmund é considerado o cérebro por trás do GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, mas agora ele pode dar o salto para o grid da categoria elite do automobilismo com o grupo SportsTek.

Durante uma conversa com a revista Autoweek, Tavo Hellmund explicou sobre essa possibilidade.

O novo Pacto de Concórdia, assim como as várias medidas para limitar os custos de uma equipe de F1 tornariam interessante para uma empresa entrar no cenário dos GPs, segundo Hellmund. Especificamente, ele imagina, por exemplo, que a SportsTek faça uma aposta nas atuais equipes AlphaTauri ou Alfa Romeo, por meio de ações ou mesmo com a aquisição.

No entanto, o grupo investidor não pretende se limitar a um único setor, também pretende estabelecer parcerias a nível midiático e comercial, mesmo fora do automobilismo. Hellmun, assim como outros, tem poder decisão sendo membro do conselho de administração.

Quem é Tavo Hellmund?

No início de sua carreira no esporte, Hellmund correu em várias categorias até 2005, incluindo a Fórmula 3. Em contrapartida, com a sua agência Full Throttle Productions, ele já estava se especializando no marketing de eventos de automobilismo, inicialmente a nível local.

Em 2010, Hellmund ganhou o contrato de Fórmula 1 para construir o Circuito das Américas em Austin como a nova sede do GP dos Estados Unidos. Três anos depois, após a estreia da categoria em Austin, Hellmund desistiu desse projeto, mas já havia começado uma nova missão com o renascimento do GP do México na Cidade do México

O então chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone - Hellmund tinha um forte defensor no paddock - o ajudou a garantir que o GP dos Estados Unidos, em Austin, recebesse uma doação anual de um milhão de dólares do governo.

Qual foi a última equipe americana na Fórmula 1?

Hellmund está voltando para a Fórmula 1 com a SportsTek como parceira ou mesmo como uma possível dona de uma equipe? Essa é uma questão que ainda está aberta. Até agora, houve apenas oito escuderias dos Estados Unidos no grid.

A mais nova equipe veio em 2016 do empresário Gene Haas. Em 2018, terceiro ano da equipe, a Haas terminou em quinto lugar no campeonato de construtores. Em 2019 e 2020, porém, o time não ultrapassou a penúltima posição geral.

SportsTek na Bolsa de Valores dos EUA

A SportsTek Acquisition Corporation, nome completo da empresa, também está começando do zero, com o lançamento de sua oferta pública inicial na semana passada na NASDAQ (Associação Nacional de Corretores de Títulos de Cotações Automáticas). Desde então, a participação registrou uma ligeira queda de 0,5 por cento.

Além de Hellmund, há vários dirigentes esportivos experientes no conselho do grupo de investimentos, incluindo ex-diretores seniores de times de futebol e especialistas financeiros.

O promotor já havia manifestado interesse em uma equipe de F1 antes de trabalhar com a SportsTek, quando a Manor teve dificuldades financeiras em 2016, e fez na época uma oferta de aquisição com um consórcio. O negócio fracassou, entretanto, porque a Manor perdeu o 10º lugar exigido no campeonato de construtores (e, portanto, um prêmio em dinheiro na casa dos milhões) para a Sauber pouco antes do final da temporada.

