A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para a temporada 2021 com a pré-temporada no Bahrein, que também será o local da primeira corrida. Surpreendentemente a Mercedes foi a equipe que menos rodou em Sakhir, sendo atingida por problemas de confiabilidade e equilíbrio do carro.

Tendo a Red Bull de Max Verstappen como a mais rápida dos testes, a equipe do Motorsport.com analisa como isso pode interferir no andamento do campeonato.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho fala sobre aqueles pilotos que além da habilidade na pista, sabiam 'se vender’ muito bem, tendo o trabalho parecido como o de um relações públicas.

