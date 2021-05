O Podcast Motorsport.com fala da guerra de bastidores, além das disputas nas pistas entre as duas principais equipes da Fórmula 1 da última década: Mercedes x Red Bull.

Será que as coisas entre Lewis Hamilton e Max Verstappen podem esquentar ainda mais? E o clima entre os comandantes dos dois times, com as propostas da equipe austríaca pelos membros da escuderia heptacampeã mundial?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa e Guilherme Longos analisam os cenários e também o pós-GP da Espanha.

