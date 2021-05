F1: Wolff diz que disputa contra Red Bull é "luta de gigantes"

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse após o GP da Espanha de Fórmula 1 que a disputa contra a Red Bull pelo título em 2021 é uma "luta de gigantes".

Lewis Hamilton chegou à sua terceira vitória em Barcelona no último domingo (09), depois de quatro etapas nesta temporada, com a batalha sendo finalmente resolvida por suas respectivas paradas de box. Depois de vencer o GP da Espanha, o heptacampeão aumentou a vantagem sobre o piloto da Red Bull, Max Verstappen, no Mundial.

Na classificação geral, o britânico chegou a 94 pontos enquanto Verstappen tem 80.

Questionado sobre qual seria o critério de definição para superar a Red Bull nesta temporada, Wolff disse: "É sobre ganhos marginais, é sobre espreitar em todas as áreas de desempenho possíveis, limitando erros e tentando extrair toda a performance possível do carro e do motor."

"Isso vai durar até o fim, porque eu duvido que um de nós vá ao extremo em termos de equilibrar o regulamento de 2021 versus 2022. Simplesmente não podemos deixar 2021 ir embora e, ao mesmo tempo, cada semana que você perde para 2022 vai lhe custar um desempenho imenso.

Apesar da Mercedes ter 29 pontos de vantagem sobre a escuderia austríaca no campeonato de construtores - 141 pontos da equipe alemã contra 112 da Red Bull-, o dirigente não está satisfeito com o ritmo apresentado em Barcelona e acredita que a disputa pelo título será uma "luta de gigantes" .

"É uma luta de gigantes, e ainda tenho a sensação de que não conseguimos no sábado o ritmo que devíamos ter, mas parecemos mais rápidos no domingo. E eu simplesmente amo isso."

Questionado sobre as batalhas acirradas entre Hamilton e Verstappen, Wolff elogiou o britânico e disse que a capacidade do piloto da Mercedes de aprender depois de tantas temporadas é "impressionante".

"Eu acho que ele é simplesmente perfeito. E isso não é garantia de que ele o fará durante toda a temporada, porque todos cometemos erros e o carro pode quebrar", disse.

"Mas sua capacidade de aprender, ainda, depois de tantas temporadas, é impressionante. E se você tiver a possibilidade de acompanhar de perto a outra equipe e os outros pilotos, você aprende ainda mais. E isso pode ser uma vantagem", concluiu.

