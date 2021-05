De volta após dois anos fora, Fernando Alonso ainda está se adaptando à Fórmula 1 e foi superado em três das quatro corridas por seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, mas nada que o preocupe muito, lembrando de outros pilotos que demoraram a se adaptar à equipe francesa.

Mas, embora Ocon esteja mais adaptado, depois de uma temporada desafiadora em 2020 com a Renault, Alonso ainda tem muitos elogios ao trabalho que seu companheiro está fazendo.

"Acho que ele é bom e estamos vendo isso", disse o bicampeão sobre Ocon. “Ele está em muito boa forma e, neste momento, totalmente integrado com a equipe.”

“Ele subiu no pódio ano passado no Bahrein, na última parte do campeonato, e agora, vem apresentando finais de semana perfeitos. Então isso é muito bom.”

"É impressionante o que ele está conseguindo agora. Estou dando 100% e, obviamente, isso não é suficiente para estar nesse nível no momento, então preciso continuar melhorando."

No entanto, Alonso pensa que não surpreende o fato de que Ocon tenha a vantagem no momento, porque a história recente da equipe Alpine está cheia de exemplos de que os pilotos demoram a se adaptar.

"De certa forma, conversamos sobre isso e já prevíamos um pouco", acrescentou o espanhol. “Quando Carlos Sainz se juntou à Renault, ele não era tão rápido quanto Nico Hulkenberg.”

“Lembro-me das primeiras duas corridas, Daniel Ricciardo foi indiscutivelmente mais lento do que Nico em 2019, e ele foi muito bom em 2020, seu segundo ano.”

“Esteban estava lutando no ano passado com o Daniel, e está bem no segundo ano. Então parece que é uma equipe um pouco diferente das outras e você precisa de uma adaptação.”

"Tento fazer isso o mais rápido que posso, mas não estou muito preocupado. Vai acontecer muito em breve, se não já, porque em Imola cruzamos a linha juntos, e em Portimão também."

Embora Alpine tenha tido uma corrida difícil no GP da Espanha, depois de uma qualificação muito boa, Alonso acha que a equipe deixou Barcelona com motivos para estar satisfeita.

"O fim de semana em geral foi muito positivo", disse ele. “Em Portimão éramos competitivos, mas não sabíamos se era só em Portimão, por conta de suas características.”

"Mas em Barcelona, ​​fomos competitivos de novo. Agora, vamos esperar algumas corridas, mas acho que podemos ser a quinta equipe atrás da Ferrari e da McLaren. E esta é uma boa notícia, porque nas duas primeiras corridas, foi mais difícil estar no Q3.”

“Ainda há muito trabalho a fazer, em termos de estratégia também, no entendimento do pneu etc. Mas não é que aqui tenha sido uma surpresa, o pneu. Foi um risco que corremos porque queríamos marcar pontos. Portanto, não foi uma surpresa total o que tivemos sobre os pneus."

