Após derrota no GP da Estíria de Fórmula 1, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, revelou que sua equipe já estaria focada no desenvolvimento do carro de 2022. Seria esse um sintoma de que o próprio time já considera este ano perdido?

Os jornalistas Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Felipe Motta analisam a atual situação do campeonato mundial, após mais uma vitória de Max Verstappen e o consequente aumento da diferença para Lewis Hamilton, além da situação no campeonato de construtores.

Ouça agora mesmo

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

EXCLUSIVO: Entenda o que há de REAL no discurso da MERCEDES de ABANDONAR temporada e pensar em 2022