O podcast Motorsport.com chega à edição 120 falando sobre as consequências do acidente entre Max Verstappen, holandês da Red Bull, e Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.

Será que a postura dos pilotos que dominam o campeonato será a mesma daqui para frente? Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky analisam e debatem tudo o que rolou em Silverstone, em mais uma vitória do 'dono' da casa.

Além disso, o fim de semana também foi de estreia da corrida classificatória no sábado. Será que ela agradou? Isso e muito mais você confere na mais nova edição do podcast Motorsport.com, então ouça já:

Ouça agora mesmo

