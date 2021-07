Nesta sexta, a Fórmula 1 abriu oficialmente as atividades para o GP da Hungria. E no primeiro treino livre do final de semana, que marcou o reencontro entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na pista, o holandês levou a melhor, terminando o TL1 na frente, superando Valtteri Bottas e o heptacampeão.

As coletivas dos pilotos na quinta-feira deram o tom de como deve ser o final de semana: Hamilton e Verstappen voltaram a trocar farpas sobre o que aconteceu em Silverstone e a FIA negou oficialmente o pedido da Red Bull pela revisão da punição do heptacampeão.

Todo o grid foi para a pista assim que iniciada a regressiva de 60 minutos na primeira sessão do fim de semana. Usando o mesmo motor do acidente com Hamilton em Silverstone, Verstappen liderava a sessão após os dez primeiros minutos, com 01min19s366, 0s505 à frente do rival e com Bottas em terceiro, a 0s632. Leclerc e Sainz fechavam o top 5, apesar de escapadas da pista.

O primeiro quarto da sessão foi marcado também por bandeiras amarelas, causadas pelas rodadas de Fernando Alonso e Yuki Tsunoda.

Após 30 minutos, os pneus macios começaram a dar as caras. Bottas liderava com 01min17s616, tendo Hamilton em segundo a 0s360, Gasly em terceiro a 0s565, enquanto Alonso e Tsunoda fechavam o top 5. Ainda sem sair com os compostos mais macios do fim de semana, Verstappen ocupava a sexta posição.

A sessão foi interrompida com pouco menos de 19 minutos para o fim. Tsunoda perdeu o controle da AlphaTauri e bateu com a traseira do carro no muro no segundo setor da pista, sem conseguir sair devido a uma possível quebra de suspensão.

O TL1 foi retomado com 13 minutos para o fim. Neste momento, Bottas seguia liderando com Hamilton em segundo e Sainz, Gasly e Alonso fechando o top 5. Ainda sem volta com pneus macios, Verstappen havia feito mais uma saída com composto duro e ocupava a sétima posição.

No final, Max Verstappen superou Valtteri Bottas e Lewis Hamilton para terminar na frente no primeiro treino livre para o GP da Hungria ao marcar 01min17s555, 0s061 a frente do finlandês e 0s167 do rival na luta pelo título.

Completaram o top 10: Carlos Sainz, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Lando Norris, e Lance Stroll.

A Fórmula 1 volta ao Hungaroring nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Hungria. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. E assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a análise completa do primeiro dia de atividades da 11ª etapa da temporada 2021.

F1 2021: Verstappen x Hamilton TOMA GRANDES PROPORÇÕES e TRETA envolve até TELEFONEMA; saiba tudo

Podcast #122 - TELEMETRIA: O 'pós-guerra' na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.

