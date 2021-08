O Podcast Motorsport.com #125 é um presente ao ouvinte, que pode ouvir na íntegra a entrevista completa do piloto e comentarista Luciano Burti.

Neste papo com Erick Gabriel e Guilherme Longo, ele comentou a atual situação do Mundial de Fórmula 1 de 2021, falou sobre como iniciou a carreira de comentarista na Globo, bem como o relacionamento com Galvão Bueno, Reginaldo Leme e Rubens Barrichello.

Burti explicou o que o impediu de seguir para a Band junto com a F1 e da situação, além da segurança de Spa-Francorchamps, local em que sofreu o acidente mais grave da carreira. Atualmente o circuito belga é pauta de vários debates, após novos fortes acidentes.

