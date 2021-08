F1: Como virar um técnico de garagem na Fórmula 1?

Diferente dos hiper-específicos mundo dos engenheiros, os técnicos de garagem são especialistas em adaptação, se envolvendo com um pouco de tudo para ajudar o time no fim de semana. Essa flexibilidade e diversidade faz da profissão um cargo interessante e variado. Para saber mais sobre ela, o Motorsport conversou com Marek Smrek, técnico de garagem da Haas.

Qual o seu papel?

Além de técnico de garagem para a Haas, eu também cuido dos pneus do Nikita Mazepin. Isso envolve preparar os pneus, rodas e deixar tudo pronto para o fim de semana. Eu também ajudo com a construção da garagem.

Como você chegou no cargo?

Aproveite a chance e mande o seu currículo. Eu tenho 15 anos de experiência com diferentes equipes, diferentes carros e diferentes campeonatos. Eu também tive outras funções antes de virar um técnico de garagem.

Quais as qualificações necessárias?

É difícil dizer porque não é fácil como chegar na faculdade e dizer que você quer ser um técnico de garagem, porque as pessoas nessa função fazem praticamente tudo. Eu diria que você tem que aprender pela experiência. O meu caminho começou nos campeonatos pequenos e fui subindo de categoria. É assim que você aprende as coisas boas e vai subindo os degraus.

O que você deve estudar?

Aprender como virar um mecânico ajudaria e ficar na escola o máximo que puder para aprender o que você quer fazer na vida é o melhor. Só posso falar por mim mesmo e eu comecei como mecânico depois da escola.

Quais outras habilidades são úteis?

Você tem que dar sempre o seu melhor. Principalmente na F1, onde tudo tem que estar no maior nível e exatamente como precisa ser. Em termos de habilidades, eu tenho certeza que 99% dos mecânicos tem as mesmas. Eles consertam, cuidam e garantem que tudo funcione bem.

Você precisa se adaptar para a situação muito rapidamente e na maior parte você aprende enquanto faz. Vão te pedir "você pode fazer isso?" e talvez você nunca tenha feito antes, mas você aprende.

Como se ganha experiência na profissão?

Eu digo para sempre começar nas Fórmulas menores e ver como ajudar o time. Eu trabalhei com alguns jovens de faculdade que nem pediam para serem pagos, só queria entrar no automobilismo e ver como funcionava. Agora, anos depois, alguns deles estão trabalhando nos principais times e tudo que precisaram foi direção e apoio. Eu ainda mantenho contato com eles.

Você literalmente precisa começar do início e ouvir o que os outros falam, especialmente os mais experientes.

Você vai nas corridas?

Sim. É perfeitamente normal para mim porque logo que você começa, você não consegue mais viver sem. Você não consegue chegar e dizer "esse ano não quero mais". Você pode faltar uma ou duas corridas, mas vai querer voltar.

Como é o seu dia de trabalho?

Depende. Você vem, constrói a garagem e garante que está tudo pronto e termina antes dos mecânicos chegarem. Você prepara os pneus, as rodas, cobre elas e empilha tudo corretamente. Você tem que cooperar com os engenheiros, e temos muito deles! Todos tem ideia e muitas pessoas entrarão em contato com você. Você é a ligação entre engenheiros e os pneus nos carros. Apesar das horas variarem, você fica no trabalho até tudo estar pronto e todo dia é corrido.

Você ajuda nos pitstops?

Não porque eu cuido dos pneus, garantindo que eles sejam todos os conjuntos corretos para os pits e na pressão correta.

