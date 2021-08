Lando Norris acredita que o CEO Zak Brown e o chefe de equipe Andreas Seidl desempenharam um papel "extremamente importante" em seu desenvolvimento nos últimos dois anos e meio.

Norris se juntou à equipe de Woking antes da temporada 2019 da Fórmula 1 e desde então se tornou um dos pilotos mais confiáveis ​​do esporte, conquistando quatro pódios nos últimos 18 meses, enquanto atualmente ocupa o terceiro lugar na classificação de pilotos de 2021, à frente de Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

O jovem de 21 anos impressionou particularmente nesta temporada com sua consistência, que é crucial para a McLaren em sua batalha com a Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato de construtores, com Norris terminando entre os cinco primeiros em nove das 12 primeiras corridas.

Norris disse que seus chefes Brown e Seidl desempenharam um papel importante em seu desenvolvimento, dizendo que encontraram um equilíbrio entre apoiar e dar ao jovem britânico um chute no traseiro quando necessário.

"Acho que tem sido extremamente importante", respondeu ele quando questionado pelo Motorsport.com sobre o apoio que recebe de Brown e Seidl.

"Tê-los apoiando você em tempos difíceis e criticando você quando você precisa ser criticado. Não se trata apenas de tentar fazer você se sentir bem, mas de dizer a verdade e dizer: 'Você apenas tem que ser melhor nesta área, e você tem que ser melhor nesta área'.”

"Mas eles também querem ajudá-lo, não é como se tudo o que você precisasse fazer fosse impressioná-los. Eles também querem ajudá-lo a fazer um trabalho melhor e se maximizar.”

"E isso definitivamente me ajudou a progredir mais rápido, me tornar um piloto melhor. Ainda sinto a pressão deles, então não é fácil e somos melhores amigos."

Ele acrescentou: "Eles ainda são meus chefes e não quero cometer erros; não quero fazer com que pareçam ruins. E ainda tenho um trabalho no final do dia em que tenho que executar e saia e faça um trabalho muito bom.”

"É também naqueles tempos mais difíceis ou nos momentos em que você tem dificuldades, ou nos momentos em que você precisa de um chute no traseiro para ir e fazer um trabalho melhor em qualquer área, que eles te dão isso. E eu acho que é uma combinação muito boa desses tipos de coisas em que eles podem ajudar."

Norris é conhecido como um piloto particularmente analítico e autocrítico, o que Seidl identificou anteriormente como uma das razões por trás do progresso de Norris.

"Obviamente, todos os pilotos são diferentes e algumas pessoas não querem apoio, sentem que podem fazer isso sozinhas", explicou Norris.

"E então você obtém alguns pilotos que precisam de muito apoio e de toda a confiança possível de todas as pessoas ao seu redor.”

“Eu diria que estou no meio a meio, adoro fazer muitas coisas sozinho. E, sendo um cara muito negativo, estou tentando trabalhar muito comigo mesmo.”

"Sinto que posso fazer muito elogiando a mim mesmo e sendo negativo sobre mim mesmo, e posso aprender muito apenas fazendo isso."

F1: BURTI revela início DIFÍCIL com GALVÃO e traz história INCRÍVEL de como conseguiu vaga na GLOBO

PODCAST: Luciano Burti abre o jogo sobre F1, Globo e ausência na Band

Your browser does not support the audio element.

.