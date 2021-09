O Podcast Motorsport.com chega repercutindo o anúncio da ida de Valtteri Bottas para a Alfa Romeo a partir de 2022 e reflete a passagem do finlandês pela Mercedes. Colocado como a pessoa certa para substituir Nico Rosberg, após sua aposentadoria, no que Bottas decepcionou fãs e especialistas durante os cinco anos na Mercedes?

Os jornalistas Erick Gabriel, Guilherme Longo e Fabio Tarnapolsky analisam as expectativas geradas pelo piloto com o que ele trouxe efetivamente, além de prever o que pode acontecer com o futuro da Mercedes, com George Russell como novo companheiro de Lewis Hamilton no ano que vem.

