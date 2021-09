Nico Rosberg deu sua opinião sobre o desfecho da batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título de 2021 da Fórmula 1 e acredita que será por detalhes. O alemão é, até agora, o único a bater o heptacampeão na era híbrida com o título da temporada de 2016 pela Mercedes, em uma disputa acirrada que durou até a última corrida, em Abu Dhabi.

Em 2021, o holandês da Red Bull tem reais chances de ser o novo campeão da categoria, mas o ex-companheiro de equipe do britânico disse que o resultado final dependerá das características de cada pista e não crê que a pressão da escuderia austríaca tenha sido decisiva para o equilíbrio entre os protagonistas do campeonato.

"A luta está ótima. São os dois melhores de sua geração indo um contra o outro, e dois dos melhores de todos os tempos", disse Rosberg em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. "Não são apenas rápidos, mas travam grandes disputas. Tenho certeza que veremos novamente em Monza. É fantástico para o esporte."

Questionado sobre as semelhanças com 2016, quando pressionou Hamilton e o fez cometer alguns erros, Nico não acha que a situação seja a mesma: "Não sei se tem ou não relação com a pressão. Max também cometeu alguns erros e, quando você olha para a luta pelo campeonato, eles estão no nível de desempenho máximo, então haverão erros, é normal.

"Eles têm o mesmo desempenho de carro. Portanto, é realmente sobre o piloto e as características de uma pista para outra que fazem uma grande diferença. No final das contas, é isso que resume: o cara que comete menos erros que terá uma grande chance de ganhar o campeonato."

"Ambos tiveram momentos fenomenais e ambos cometeram erros. Ás vezes um era melhor, às vezes o outro. Então eu acho que o desempenho é muito, muito parecido. Eles são os dois melhores este ano e é muito bom assistir. Estou ansioso para as próximas corridas", concluiu.

