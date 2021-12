A Ferrari nomeou Mick Schumacher como seu piloto reserva da Fórmula 1 em 11 das 23 corridas do próximo ano, dividindo a função com Antonio Giovinazzi., que está de saída para a Fórmula E para ser companheiro de Sérgio Sette Câmara na Dragon Penske.

O jovem alemão entrará em sua segunda temporada em 2022 com a Haas, tendo se graduado na categoria máxima este ano como membro da Ferrari Driver Academy. Ele é filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, que conquistou cinco títulos com a escuderia de Maranello no início dos anos 2000.

Nas 12 corridas restantes, Giovinazzi continuará a servir como piloto reserva, tendo feito um negócio semelhante com Schumacher até 2021. O italiano perdeu seu assento na Alfa Romeo no final desta temporada, e desde então mudou-se para a Fórmula E, onde ele correrá com a Dragon.

