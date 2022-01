A Band recebeu merecidos elogios pelo trabalho feito em seu primeiro ano nas transmissões da Fórmula 1. Mas nem todo mundo sabe que isso vai muito além do que vemos na televisão aos finais de semana.

E para revelar bastidores interessantes sobre a Band, o Motorsport.com conversou com o editor-executivo da F1 no canal, Fred Sabino. Confira os detalhes do trabalho das pessoas da nova casa da F1 no Brasil, em um papo com os repórteres Carlos Costa e Guilherme Longo.

