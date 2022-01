Sergio Pérez foi contratado em 2021 para ser o terceiro piloto a assumir o segundo assento da Red Bull na Fórmula 1 desde 2019, em uma equipe conhecida por colocar muita pressão nos que correm por ela. No entanto, o mexicano se adaptou rápido, venceu GPs na temporada e ajudou Max Verstappen a conquistar o título. De contrato renovado, ele disse que trabalha bem com todos na escuderia e sonha em ser campeão.

O time austríaco foi o primeiro de ponta na carreira de 'Checo', que já ter pilotado pela McLaren, mas em um ano (2013) em que esta já começava a cair e perdia o status de força do grid. De acordo com o piloto, os desafios de uma grande marca e todos os holofotes em cima dele tornam tudo "muito mais intenso".

"Curto muito trabalhar com a Red Bull: o grupo de pessoas, engenheiros, a cultura e com a própria marca, que é enorme", disse Pérez em entrevista ao podcast da TAG Heuer, que patrocina a Red Bull. "É muito trabalho em relação ao que estava acostumado em outras escuderias. Me sinto ótimo fazendo parte dela, trabalho muito bem com Max e o time em geral."

"Estou aqui porque acredito plenamente que posso ser campeão do mundo e porque gosto de trabalhar com meu time, e é isso. Sou muito grato à Red Bull por renovar meu contrato. Acho que, para mim, nesta fase da minha carreira, o mais importante é que eu aproveite. A hora em que não estiver curtindo será a hora de ir para casa, porque não precisaria ficar mais aqui."

"Você tem muitos compromissos e temos muitos parceiros. Portanto, enquanto piloto, você se mantém ocupado. Fora e dentro da pista, é muito trabalho, muita demanda, você está no centro das atenções o tempo todo. Tudo isso torna tudo muito mais intenso em comparação a uma equipe que não luta pelo título ou não é grande. Então, tudo isso deixa mais desafiador."

O campeonato de 2022 trará um regulamento completamente diferente, com a volta do efeito solo, e demandará nova adaptação aos pilotos e às próprias escuderias. Para Pérez, é também uma oportunidade de se colocar na disputa pelo troféu: Quero estar na luta pelo título de pilotos na próxima temporada".

"Começaremos com as novas regras e carros novos, todos do zero. Portanto, isso é o principal para mim, tentar chegar lá", concluiu,

