O GP do Azerbaijão trouxe grandes movimentações na tabela de campeonato da Fórmula 1, com a Ferrari deixando na mão os seus dois pilotos, dando a eles o gosto amargo do abandono. Com isso, Sergio Pérez é o novo vice-líder do campeonato de pilotos e a Red Bull disparou na tabela do campeonato de construtores.

Será que tudo se encaminha para o bi de Verstappen? A equipe do Motorsport.com analisa quais obstáculos podem impedir isso.

O programa também conta com o Momento Stock Car, destacando mais um grande resultado de Daniel Serra em Le Mans.

