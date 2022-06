F1: Alonso se aproxima de renovação com Alpine para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Tudo indica que Fernando Alonso continuará na Fórmula 1 no próximo ano, confirmando assim aquele desafio que ele próprio fez há pouco tempo: "Eu vou me aposentar quando encontrar um companheiro de equipe que me faça ver que é hora de parar", disse.

A renovação de seu contrato com a Alpine (ainda não assinada) é uma formalidade, segundo apurado pela equipe italiana do Motorsport.com. A equipe faz negociações com a Williams para garantir que em 2023 a equipe britânica tenha Oscar Piastri, piloto que faz parte da academia do time.

Em 2023 será a 20ª temporada na Fórmula 1 de Alonso, sendo que neste ano ele ultrapassará Kimi Raikkonen para se tornar o piloto com mais GPs da história da F1. No último fim de semana, ele já superou um recorde de Michael Schumacher, aquele com a carreira mais longa (em tempo) na categoria.

Atualmente, o piloto das Asturias tem 341 largadas, com 32 vitórias, 22 poles e 98 pódios. O novo recorde isolado de provas na Fórmula 1 deve ocorrer no GP de Singapura deste ano.

