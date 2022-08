Carregar reprodutor de áudio

As férias de verão da Fórmula 1 começaram muito agitadas, mesmo sem ter carros na pista. Tudo por causa de uma grande confusão envolvendo a ida de Fernando Alonso para a Aston Martin, abrindo uma vaga na Alpine, que a equipe francesa imaginava que poderia ser de Oscar Piastri, que, por sua vez, desmentiu a informação do time publicamente.

O Podcast Motorsport.com analisa o caso e como isso poderá ser resolvido. O programa também tem o MOMENTO STOCK CAR, com as declarações de Felipe Fraga, ‘visitante’ do fim de semana, que disse se voltará ou não para a categoria

