A temporada de 2022 da Fórmula 1 começou com superioridade em todos os sentidos da Ferrari sobre a Red Bull, que sofreu com problemas de confiabilidade e deixou a moral da equipe de bebidas energéticas abalada. No entanto, com o passar das corridas, a equipe de Milton Keynes conseguiu reverter a situação, aproveitando as falhas mecânicas do carro de Maranello, além de outros fatores que levaram em outras provas.

O GP da Hungria, o último antes das férias de verão de 2022, foi um exemplo claro de como optar por um plano ou outro com os pneus construir ou ruir uma possibilidade de vitória. Max Verstappen, que teve uma classificação ruim devido a um problema com seu RB18, largou da 10ª posição, o que reduziu as chances de aumentar a vantagem sobre Charles Leclerc, mas não foi impossível.

Graças a algumas decisões muito acertadas no pit wall, evitando usar os pneus duros na corrida, somado à indecisão da Ferrari durante as 70 voltas na pista de Hungaroring, fez com que o holandês acabasse abrindo a champanhe como vencedor, acompanhado no pódio dos dois pilotos Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell, que superaram os carros de Maranello.

Ciente disso, o pai do líder do campeonato, Jos Verstappen, opinou sobre as decisões estratégicas das equipes que disputam os dois títulos mundiais. O ex-piloto foi muito crítico da Ferrari.

"As decisões da Red Bull nem sempre são boas, é verdade, mas eles cometem menos erros que a Ferrari, é por isso que Max [Verstappen] tem uma vantagem de 80 pontos sobre Leclerc", disse o holandês.

Seja como for, o atual campeão mundial tem uma mão na taça, mas para isso deve manter seu ótimo rendimento ao longo das nove etapas restantes.

