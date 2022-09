Podcast #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

Carregar reprodutor de áudio

Durante a passagem da Fórmula 2 por Monza neste fim de semana, Felipe Drugovich pode se consagrar campeão da categoria, tendo uma vantagem de 69 pontos para Theo Pourchaire com apenas 78 em jogo.

Mas com o regulamento da F2 proibindo que o campeão da categoria siga competindo no ano seguinte, junto do fato do brasileiro estar em seu terceiro ano na F2, fica a pergunta: qual será seu futuro após o fim de 2022?

É isso que a equipe do Motorsport.com debate em mais uma edição do podcast. Analisamos quais são os possíveis caminhos para Drugovich, incluindo os rumores da Fórmula 1, como a AlphaTauri após a reunião com Helmut Marko em Zandvoort e as negociações 'sérias' com a Aston Martin por uma vaga como piloto reserva.

Além de Drugovich, esta edição de podcast discute as últimas do mercado de pilotos, com destaque para a situação de Colton Herta, que pode correr pela AlphaTauri em 2023 dependendo da situação de sua superlicença.

Debatemos ainda o GP da Holanda, com destaque para a sequência de erros da Ferrari e como a Mercedes pode ser uma ameaça para o time de Maranello.

