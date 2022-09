Carregar reprodutor de áudio

Em meio à crise vivida na temporada 2023 da Fórmula 1, a Ferrari deve ter uma novidade para sua corrida 'de casa', o GP da Itália, disputado no próximo fim de semana no centenário circuito de Monza, perto de Milão.

Isso porque a escuderia de Maranello prepara uma nova unidade de potência para o piloto espanhol Carlos Sainz, com mudanças que devem deixar o pacote do companheiro do monegasco Charles Leclerc 2 kg mais leve.

Tudo por conta dos recentes problemas de confiabilidade da Ferrari, que já teve que processar trocas de componentes na unidade de Leclerc, o que fez com que o competidor de Mônaco pagasse uma punição de grid na Bélgica.

No caso de Sainz, porém, a penalidade chega na prova mais importante para o time vermelho, em frente aos tifosi italianos. De todo modo, o lado bom para o espanhol é que Monza permite muitas ultrapassagens.

Além disso, as notícias dadas pelo próprio piloto em Zandvoort, sede do GP do Holanda, também são interessantes. A adoção da nova unidade de potência economizaria peso: Carlos falou de alguns quilos, tornando o carro ainda mais leve do que já está.

"Sei que temos planos para instalar uma nova unidade de potência em breve. Isso também nos poupará alguns quilos, porque ainda estamos acima do peso. Esperamos que possa nos dar mais ritmo na qualificação e na corrida", afirmou Sainz.

