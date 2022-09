Carregar reprodutor de áudio

Após dar dicas nas redes sociais mais cedo nesta semana, a Ferrari confirmou uma pintura especial para correr em casa no GP da Itália de Fórmula 1. O time de Maranello celebrará o centenário de Monza com o F1-75 em vermelho e amarelo, além de macacões amarelos para Charles Leclerc e Carlos Sainz.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, com o amarelo e preto na cobertura do motor e nas placas finais da asa traseira, além do famoso 'F lunga' na asa traseira em amarelo. O halo também foi atualizado com o amarelo e preto, junto do macacão e capacetes dos pilotos.

O amarelo sempre foi a 'segunda cor' da Ferrari, mais reconhecida pelo seu icônico vermelho, que foi a cor obrigatória para carros italianos de corrida no começo do século XX.

"Desde o começo da Scuderia em 1929 e quando a montadora foi fundada há 75 anos, Enzo Ferrari escolheu o amarelo que, ao lado do azul, é uma das cores do emblema de Modena, para aparecer no símbolo da empresa, o Cavallino Rampante", diz o comunicado da Ferrari.

"É um look especial para uma ocasião muito especial, o centenário do circuito de Monza".

As mudanças valem apenas para este fim de semana, com Leclerc e Sainz em busca da primeira vitória da Ferrari em casa em três anos, desde o triunfo do monegasco em 2019, quebrando um jejum que durava desde 2010.

A Red Bull vai a Monza como a favorita, devido à sua impressionante velocidade de reta. Isso permitiu que a equipe abrisse uma grande vantagem em ambos os Mundiais, com Leclerc a 109 pontos de Max Verstappen entre os pilotos.

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, disse após o GP da Holanda: "Precisamos reagir em Monza. Teremos os Tifose aqui após a Covid, e tê-los nas arquibancadas será importante para nós torcendo, nos dando um ânimo como equipe. Agora, precisamos de bons resultados para o espírito".

