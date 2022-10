Carregar reprodutor de áudio

Na edição bicentenária do podcast Motorsport.com, os jornalistas da casa debatem o momento e o futuro da Fórmula 1, que vem de um de seus campeonatos mais espetaculares, mas enfrenta críticas em função de controvérsias de regulamento.

Além disso, o programa aborda desafios da categoria quanto a novas equipes, puxando pelo debate recente sobre a Andretti. No MOMENTO STOCK CAR, as mudanças após o acidente no pitlane de Santa Cruz do Sul. Ouça já!

