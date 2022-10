Audi define metas e prazos na F1; Sainz é especulado na equipe

Carregar reprodutor de áudio

Após a conquista do bicampeonato mundial da Fórmula 1 pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, em 2022, a categoria máxima do automobilismo já olha para o futuro: especialmente com vistas a 2026, quando entrará em vigor o novo regulamento de motores da competição. Também daqui a quatro anos, a Audi ingressará na F1 como montadora, provavelmente adquirindo a Sauber -- hoje chamada de Alfa Romeo, marca italiana que será parceira do time suíço até o fim de 2023.

Tendo isso em vista, a fabricante alemã de Ingolstadt já trabalha em cima da unidade de potência com a qual entrará na F1: no presente momento, já são cerca de 130 pessoas trabalhando no projeto em Neuburg, número que deve aumentar exponencialmente nas próximas temporadas.

A informação é de Adam Baker, CEO e diretor do projeto de F1 da Audi, que nesta segunda-feira concedeu entrevista coletiva a jornalistas especializados em Madrid, na Espanha. No bate-papo, o dirigente falou sobre as metas da montadora na categoria, bem como prazos para alcançá-las.

“Será uma excelente oportunidade para a Audi porque em 2026 começará uma nova era, com novos motores e novos chassis, em que prevalecerá a eficiência e haverá a introdução de combustíveis sustentáveis. É um bom marketing para mostrar o grande potencial da Audi", disse.

"Estamos trabalhando nos motores. São 130 pessoas trabalhando no projeto, esperamos chegar a cerca de 300 em breve e posso dizer que a partir de 2023 vamos trabalhar até o limite do teto de gastos", seguiu o teuto-australiano, que já passou por Cosworth, Jaguar, Minardi e BMW na F1.

"É razoável pensar que levará três anos para chegarmos ao topo, por mais complicado que seja o desafio da F1, mas gostaríamos de conquistar alguns pódios na temporada de estreia", afirmou Baker.

Questionado pelos jornalistas sobre Carlos Sainz, o CEO elogiou o piloto espanhol da Ferrari: “Seria ótimo tê-lo conosco, mas 2026 está muito longe. De todo modo, é muito importante ter um piloto experiente, isso será essencial".

