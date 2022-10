Carregar reprodutor de áudio

Chefão e CEO da Fórmula 1 até o fim da temporada 2016, antes da venda da categoria ao grupo Liberty Media, o britânico Bernie Ecclestone prevê problemas para a Red Bull pelo fato de a equipe ter quebrado o teto de gastos em 2021.

Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Red Bull teria sido enquadrada no que a FIA define como ‘uma pequena violação’ do limite de custos, o que significa que gastou entre 0,1 a 5% a mais que o valor permitido. “A Red Bull perderá os pontos do campeonato em 2021? O pior os espera”, disse enigmaticamente o empresário de 92 anos, também conhecido pelos anos à frente da Brabham, na qual o brasileiro Nelson Piquet conquistou dois de seus três títulos mundiais.

Quem também comentou sobre a polêmica envolvendo a Red Bull e o teto de gastos foi o ex-F1 Martin Brundle, britânico que hoje é comentarista da categoria na Sky Sports F1. “O que parece loucura para mim é que uma 'pequena violação' pode ser até 5% acima do limite de custos. Qual é o sentido de ter o limite, qualquer que seja o número, e depois ter essa ‘tolerância’ de 5%?”, questionou no ‘Any Driven Monday’.

