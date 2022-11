Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari está prestes a viver grandes mudanças em seu comando na Fórmula 1, com a saída de Mattia Binotto, e o Podcast Motorsport.com discute se o que está por vir pode trazer a equipe italiana nos eixos para, enfim, estar envolvida diretamente pelo título novamente.

No MOMENTO STOCK CAR, mais uma peça se move na dança dos assentos para a próxima temporada, com Rodrigo Baptista deixando a Crown e com contrato firmado com a KTF Sports, em um destino semelhante ao de Cacá Bueno.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!