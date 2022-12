Carregar reprodutor de áudio

Rubens Barrichello conquistou o bicampeonato da Stock Car aos 50 anos de idade, em um momento de grande popularidade do piloto em seu país, após carreira longeva na F1. A equipe do Podcast Motorsport.com analisa o atual momento de Rubinho e também o tamanho dele no esporte, especialmente após a era Senna.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!