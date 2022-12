Carregar reprodutor de áudio

A direção do Circuito de Barcelona planeja homologar junto à FIA a versão do traçado sem a chicane de baixa velocidade na última curva, como forma de melhorar a qualidade das corridas da Fórmula 1 e outras categorias no futuro próximo.

A chicane esquerda-direita das curvas 14/15 tinha como objetivo oferecer os benefícios de uma curva de baixa na chegada à longa reta, permitindo que os carros seguissem uns aos outros. Mas o layout com as zebras levantadas provaram ser uma irritação, atrapalhando o benefício do vácuo.

Há algum tempo, a F1 vinha considerando a ideia de retornar à versão original do último setor, com a introdução da chicane acontecendo em 2007, mas os planos não haviam avançado. Em 2021, o então diretor de provas Michael Masi disse que estava analisando a possibilidade.

"É algo que estamos olhando há algum tempo. Obviamente não é algo que pode ser feito do dia para a noite, temos que olhar para todas as implicações e consequências não-intencionais que podem surgir".

"Assim como todos os nossos circuitos, curvas e tudo, trabalhamos junto com as equipes, os pilotos e a F1 para garantir que tenhamos o traçado mais seguro e que promova boas corridas".

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Agora surge a informação de que a direção do circuito quer levar adiante a homologação grau 1 do layout sem chicane junto à FIA, algo necessário para a realização das corridas de F1. Assim que o processo for concluído, as categorias poderão decidir qual traçado gostariam de usar.

"A área da chicane não será modificada", disse um porta-voz do circuito ao Motorsport.com. "O que será feito é a homologação do traçado sem a chicane para as competições. Aí cada promotor poderá decidir qual configuração preferem".

Esta área da pista foi alvo de várias mudanças ao longo dos anos, com uma chicane modificada sendo usada inclusive na MotoGP em 2017, após o acidente fatal de Luis Salom, piloto da Moto2 em 2016.

Porém, os pilotos não ficaram felizes com o recapeamento do novo design. Após a sexta-feira do GP da Catalunha de 2017, a MotoGP voltou à chicane da F1 pelo resto do fim de semana.

Além da F1 e da MotoGP, o circuito recebeu neste ano a European Le Mans Series, as 24 Horas de Barcelona, o International GT Open, o Mundial de Rallycross e eventos locais.

