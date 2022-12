ANÁLISE F1: Os pilares da gestão de Vasseur na Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Não pegou ninguém de surpresa. A Ferrari fecha o ciclo de Mattia Binotto na Fórmula 1 se lança para o futuro com Frédéric Vasseur. A equipe escolheu um nome francês com muitos apoiadores ilustres, incluindo Carlos Tavares, o CEO da Stellantis. E o sonho do engenheiro se concretizou alguns anos após um encontro com Sergio Marchionne, que já o apontava como um possível líder no futuro.

A partir de 09 de janeiro, Vasseur terá o comando da nave, mas já lançou as bases para o que será o seu programa de trabalho. Não haverá demissões, mas sim uma nova reestruturação, inclusive com a possibilidade do retorno de Simone Resta, hoje na Haas.

É preciso lembrar que a relação entre Vasseur e Binotto nunca mais foi a mesma após o encontro com Marchionne, criando uma divergência tamanha que levou a Sauber / Alfa Romeo a perder o papel de "equipe júnior" da Ferrari para a Haas. Já o time suíço passou a trilhar um caminho mais próprio, deixando de usar a transmissão e a suspensão traseira do F1-75 para se dedicar a um projeto próprio.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari

E a porta em Hinwil também se fechou para Maranello, já que a segunda vaga da equipe, tradicionalmente reservada para um piloto da Academia da Ferrari, foi parar nas mãos de Zhou Guanyu. A Sauber vai gradualmente deixando a órbita da Ferrari com a aproximação da Audi em 2026.

A Ferrari confia as chaves do reino a Vasseur, mas o francês terá uma camisa de força bem maior que a de Binotto que, muitas vezes gozava de poder frente a uma montadora silenciosa, senão omissa.

O presidente-executivo John Elkann certamente não é um comunicador, mas sim um homem de números e orçamentos. Ele já havia desanimado com Binotto, mas o início deslumbrante do F1-75, que nasceu mais maduro que Red Bull e Mercedes atrapalhou um plano que já deveria estar em ação.

Piero Ferrari tinha "aconselhado" o chefe da equipe a calibrar a estrutura face aos muitos erros que caracterizaram a temporada 2022. Mas Binotto, com sua perseverança e teimosia, optou por não mexer em nada, encobrindo com a sua capacidade de jogar panos quentes em problemas cada vez mais evidentes de um time que não está preparado para lutar pelos mundiais.

Mattia Binotto Photo by: Erik Junius

Binotto entrou em conflito com a alta cúpula e perdeu. Agora, a Gestione Sportiva é comandada pelo CEO Benedetto Vigna, cada vez mais interessado na área das corridas. Mas cabe à Vasseur uma mudança: não é verdade que a Ferrari terá que começar do zero para contra-atacar Red Bull e Mercedes.

O projeto parecia consistente, e o motor 675 parece ter limpado os defeitos congênitos do F1-75. Vasseur se vê servido em uma bandeja de prata um carro que é visto como positivo internamente.

Mas ele terá que criar uma coesão na equipe: a confirmação de Laurent Mekies como diretor esportivo indica que não haverá demissões surpreendentes, mas é possível que o jovem estrategista Ravin Jain ganhe mais responsabilidades.

E a nível técnico, a direção será realizada com duas figuras: Enrico Cardile para o chassi e Enrico Gualtieri para as unidades de potência. E Simone Resta, voltando da Haas para a Ferrari após seus exílios na Alfa Romeo e na equipe de Gunther Steiner, pode se tornar o designer do carro de 2024.

O engenheiro é muito bom em "carregar" a equipe técnica, alimentando novas ideias que encontrarão espaço no time, muito conservador em certas escolhas como a suspensão.

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: 'era Verstappen' tem prazo de validade na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music