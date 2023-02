Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 vive um grande momento, com a confirmação da chegada de mais montadoras para a categoria em 2026, além da popularidade sempre crescente, muito por conta da série da Netflix, Drive To Survive e as redes sociais. O podcast do Motorsport.com analisa e discute se os dias atuais são os melhores da história da categoria.

Podcast: Com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

