Uma fala de Bernie Ecclestone, antigo chefão da Fórmula 1 e comandante da Brabham na categoria máxima do automobilismo mundial, tem gerado revolta nos fãs argentinos de esporte a motor nos últimos dias. Isso porque o britânico revelou "uma discussão financeira" para favorecer o brasileiro Nelson Piquet contra o 'hermano' Carlos Reutemann, da Williams, na última e decisiva etapa da temporada 1981, disputada no forte calor de Las Vegas, nos Estados Unidos, em outubro.

“Tinha muita força G pelo jeito que as curvas foram colocadas [no sentido anti-horário]. E, depois do primeiro dia de testes, ficou claro que os pilotos teriam dores no pescoço. Carlos conseguiu falar com um massagista nos boxes, fui ver esta pessoa e, após uma discussão financeira, eles decidiram favorecer Nelson. Não sei se já contei a Carlos”, disse Bernie em depoimento à docusérie ‘Lucky!’, disponível no Brasil no serviço de streaming Star+. Piquet era de piloto de Ecclestone na Brabham.

Race winner Carlos Reutemann, Williams (Left) with a muted celebration on the podium with third placed Riccardo Patrese, Arrows (Right). Carlos failed to observe team orders given during the race to let his second placed team mate Alan Jones past. Jones refused to appear on the podium as a result. Photo by: David Phipps

O brasileiro e Reutemann chegaram ao GP de Caesars Palace separados por somente um ponto, com vantagem para o argentino. O piloto da Williams conseguiu a pole position, mas terminou a prova em oitavo, três postos atrás de Nelson, que foi quinto e deixou seu veículo exausto para celebrar os pontos que garantiram a conquista do primeiro de seus três títulos mundiais na F1. Aliás, os dois primeiros foram com a Brabham, sob comando de Ecclestone, que também era chefão da FOCA.

A sigla, em inglês, significa Associação de Construtores da F1, cujo grande ato foi a negociação dos direitos de transmissão da categoria, o que contribuiu para a popularização do esporte e consolidou Bernie como 'homem-forte' da F1. Carlos se aposentou em 1982 e Piquet foi campeão em 83 e 87.

Revolta na Argentina

A revelação de Ecclestone gerou a ira dos fãs argentinos de F1 nos últimos dias, com alguns dos principais veículos de mídia do país, como Clarín, Olé e Página 12, repercutindo o depoimento do ex-chefão da F1. Nas redes sociais, perfis especializados e entusiastas hermanos se revoltaram.