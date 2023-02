F1: Pietro e Enzo Fittipaldi falam de relação com Marko e Steiner

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Fittipaldi, piloto da academia da Red Bull e competidor da equipe Carlin na Fórmula 2, e seu irmão mais velho Pietro Fittipaldi, último brasileiro a disputar GPs de Fórmula 1 ao correr as etapas de Sakhir e Abu Dhabi de 2020 pela Haas -- da qual segue como reserva em 2023 --, falaram ao Motorsport.com sobre a relação com os chefes: o polêmico Gunther Steiner, comandante do time norte-americano na F1, e Helmut Marko, consultor de automobilismo da marca de energéticos.

Rumo a seu quinto ano com a escuderia dos Estados Unidos na categoria máxima do automobilismo mundial, Pietro já tem uma relação de longa data com Steiner e foi questionado sobre se o dirigente realmente se comporta da forma que os fãs o veem em 'Drive to Survive', série da Netflix sobre F1.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Como na Netflix, ele é muito direto. Tanto pro lado bom quanto pro ruim. Se você fizer coisa boa, ele vai te falar. Se fizer coisa ruim, vai falar direto. Papo reto... Um cara muito bom, bem honesto", resumiu o piloto de 26 anos, que também disputará o WEC e a IMSA nesta temporada.

Enzo, aliás, usou o mesmo tom para se referir a Marko, com quem mantém relação mais recente, mas já suficiente para que o competidor de 21 anos fale sobre o dirigente, famoso por suas 'tretas' na F1.

Enzo Fittipaldi and Helmut Marko Photo by: Beto Issa

"[A relação é] muito boa, porque ele também é uma pessoa bem direta, que fala sempre o que está pensando. Gosto muito, porque prefiro saber o que a pessoa está pensando. Às vezes, uns enrolam, mas ele vai e fala. Têm sido muito boas as reuniões com ele", afirmou Enzo, que muda de equipe na F2 após um campeonato impressionante com a limitada escuderia Charouz, com direito a seis pódios.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: