A Fórmula 1 vive mudanças em seu formato de fim de semana, principalmente com a introdução das corridas Sprint a partir de 2021 e pode mudar ainda mais. De acordo com o CEO da F1, Stefano Domenicali, os treinos livres devem ser o próximo algo. A equipe do Podcast Motorsport.com analisa as declarações do dirigente italiano e os limites que o esporte tem que dividir com o entretenimento.

