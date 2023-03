Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão da Fórmula 1 pela Ferrari em 2008, quando o inglês Lewis Hamilton foi o vencedor da temporada pela McLaren, Felipe Massa falou sobre o episódio mais polêmico daquele ano ao Flow Podcast, do qual foi um dos convidados nesta segunda-feira, ao lado de outros dois pilotos icônicos do Brasil: Rubens Barrichello e Tony Kanaan. Trata-se do GP de Singapura, vencido pelo espanhol Fernando Alonso, então competidor da Renault, após 'esquema' orquestrado pela equipe.

Na ocasião, o chefe do time francês, Flavio Briatore, coagiu o outro piloto da escuderia, o brasileiro Nelsinho Piquet, a bater de propósito para beneficiar Alonso, escândalo que ficou conhecido como 'Crashgate'. Em meio à sequência de eventos orquestrada pelo dirigente italiano, Massa liderava e acabou prejudicado, 'perdendo terreno' na briga com Hamilton pelo título, além de a própria Ferrari ter errado em pit stop de Felipe na prova de Marina Bay. O caso só viria à tona no meio de 2009.

No fim, Lewis foi campeão na última curva de 2008, em Interlagos, batendo Massa por só um ponto. E, recentemente, o então chefão da F1, Bernie Ecclestone, revelou que ficou sabendo do caso já em 2008... Além dele, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley.

“Naquela época, havia uma regra de que a classificação do campeonato era intocável após a cerimônia de premiação da FIA no final do ano. Então, Hamilton foi presenteado com a taça e estava tudo bem”, disse o inglês de 92 anos, para o qual Massa foi "roubado", ao F1-Insider.

Agora, ao Flow, Massa comentou sobre Singapura-2008. "Ganhei a última corrida em Interlagos, disputando título... Perdi [o título] na última curva, como todo mundo sabe. E aí, no ano seguinte, o Nelsinho 'veio' e falou que tinha batido por querer", relembrou Felipe.

"Só que o correto era cancelar o resultado da corrida, porque é uma corrida [em que] foi roubado o resultado. E tinha uma lei que dizia que, quando mudava o ano, o resultado não tinha como mudar. Advogados falando... Muito triste, porque no final é uma injustiça. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? E aí passou o tempo, tá, beleza... 15 anos depois, o Bernie Ecclestone faz uma entrevista".

"A pergunta era: 'o que você acha do Hamilton e do Schumacher, que são os dois maiores campeões da F1?'. Ele fala assim: 'Não, para mim, é o Schumacher [o maior campeão]. O Hamilton, pra mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher porque em 2008 a gente (Ecclestone e Max Mosley, então presidente da FIA) descobriu [o 'Crashgate'] e resolvemos ficar quietos para não sujar o nome da F1 até mudar o ano. E aí, quando mudou o ano, de repente [os jornalistas] descobriram [o 'Crashgate'] no meio de 2009. Então, a gente (Ecclestone e Mosley) descobriu em dois meses e ficamos quietos para não sujar o nome da F1, então, para mim, aquele título é do Felipe Massa'."

