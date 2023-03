Carregar reprodutor de áudio

A vida de Lewis Hamilton na Fórmula 1 nunca mais foi a mesma depois da perda do que seria seu oitavo título mundial no memorável GP de Abu Dhabi de 2021 contra Max Verstappen.

Desde então, ele tem tentado recuperar o sorriso com uma vitória que não veio em 2022, devido ao mau desempenho do W13, além do atual modelo da Mercedes. Mas não é só isso, Hamilton já se viu ultrapassado em muitas ocasiões pelo seu jovem companheiro de equipe, George Russell.

Ao longo da passagem de Valtteri Bottas na Mercedes, ele nunca teve problemas para vencer os duelos e garantiu todos os campeonatos com conforto. Porém, em 2022 recebeu um jovem George Russell que não iria desistir de seus esforços para ser o melhor dos britânicos, como já aconteceu no caso Nico Rosberg.

Rosberg venceu o Mundial de 2016, após três anos de tentativas que o castigaram psicologicamente, e o alemão conhecia Lewis Hamilton tão bem que aprendeu todas as respostas que poderia dar em diferentes cenários.

"George [Russell] é um futuro campeão, é um desafio difícil para Lewis [Hamilton]. Vimos que grande temporada George teve no ano passado e ele está na mesma forma este ano."

"É um grande desafio pela frente, mas não vamos esquecer que Lewis também é o maior piloto de todos os tempos, então se alguém pode vencer George, será Lewis", explicou Nico Rosberg.

“Lewis tem um ponto fraco porque às vezes fica um pouco deprimido mentalmente, mas toda vez que volta com um ótimo carro, George não consegue ficar muito confortável”, completou.

